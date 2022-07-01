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ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права украинских военнопленных

Новина українською →
Франция, Пятница 01 июля 2022 22:55
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права украинских военнопленных Фото: ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права украинских военнопленных (facebook com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский суд по правам человека обязал Россию уважать права всех украинских военнопленных и оказывать им медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЕСПЧ.

Это промежуточное решение по иску жены украинского военного Ярослава Олийниченко, который предположительно удерживается российскими военными в плену.

ЕСПЧ отмечает, что российское правительство должно уважать права Олийниченко и оказать ему медицинскую помощь, если она ему понадобится.

Кроме того, суд заявил, что эти промежуточные меры распространяются на все запросы, сделанные от имени украинских военнопленных, в отношении здоровья и жизни которых есть опасения.

ЕСПЧ также призвал правительство России в течение недели предоставить информацию о том, был ли Олийниченко взят в плен. Если да - то сообщить в каких условиях он содержится.

Украинские власти отмечают, что Олийниченко был заместителем командира подразделения и попал в плен в Мариуполе. Его жена заявляет, что к военным применялись пытки, когда они находились в одном из лагерей, где может содержаться Олийниченко.

Как сообщалось ранее, ЕСПЧ обязал РФ не допустить смертной казни марокканского бойца в Донецке.

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