ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников

ЕСПЧ предоставил РФ срочные указания по немедленному обеспечению закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающие любые запросы от имени украинских военнопленных, у которых предоставлено достаточно доказательств по поводу серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их физической целостности и права на жизнь.

Суд отметил, что предоставленные Россией указания по украинским военнопленным продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле "Украина против России".

Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы о решении.

"Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных", - заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Напомним, ранее ЕСПЧ обязал РФ не допустить смертной казни марокканского бойца в Донецке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.