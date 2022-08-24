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ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников

Фото: ЕСПЧ обязал Россию обеспечить права пленных украинских защитников (facebook com EuropeanCourtHumanRights)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 23 августа, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении Россией прав пленных защитников Украины и распространил применение срочных указаний по делу "Украина против России" в отношении военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины в Facebook.

ЕСПЧ предоставил РФ срочные указания по немедленному обеспечению закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающие любые запросы от имени украинских военнопленных, у которых предоставлено достаточно доказательств по поводу серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их физической целостности и права на жизнь.

Суд отметил, что предоставленные Россией указания по украинским военнопленным продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле "Украина против России".

Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы о решении.

"Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных", - заявила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Напомним, ранее ЕСПЧ обязал РФ не допустить смертной казни марокканского бойца в Донецке.

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