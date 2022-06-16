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ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни марокканского бойца в Донецке

Фото: ЕСПЧ обязал Россию не допустить казни марокканского бойца в Донецке (кадр из видео)
Автор: Артур Родивилов

Европейский суд по правам человека в промежуточном решении заявил, что Россия не должна допустить смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна, "приговоренного" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение ЕСПЧ.

Указывается, что Россия должна обеспечить неисполнение "смертного приговора", объявленного Саадуну, а также гарантировать соблюдение к нему права на жизнь и запрета бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство отношения.

Суд подчеркнул, что вопрос юрисдикции территории, где находится гражданин Марокко, является предметом другого дела "Украина и Нидерланды против России", и до его решения Россия несет обязательство не препятствовать индивидуальным искам в суд.

Также Москва должна в течение двух недель предоставить ЕСПЧ информацию о том, какие действия она предприняла для гарантирования выполнения временных мер.

Суд также призвал правительство Украины уважать права Брахима Саадуна и в течение двух недель предоставить всю необходимую информацию по этому делу – очевидно, потому, что ЕСПЧ пока не установило, какой юрисдикции подлежит территория, где был вынесен "смертный приговор".

Напомним, 2 июня Государственная дума России одобрила два законопроекта, один о выходе страны из-под юрисдикции суда, а второй - 16 марта как предельную точку. Поэтому решения против России, принятые после этой даты, не будут выполняться.

Как сообщалось, "суд" фейковой республики "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины к смертной казни. Их планируют расстрелять. Речь идет о двух гражданах Британии Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Об обмене марокканца речь пока не идет.

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