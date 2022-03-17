ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Если бы не Украина". У Зеленского отреагировали на угрозы Медведева начать войну в Европе

Новина українською →
Киев, Четверг 17 марта 2022 15:59
"Если бы не Украина". У Зеленского отреагировали на угрозы Медведева начать войну в Европе Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на угрозы бывшего президента России и действующего замглавы Совбеза Дмитрия Медведева начать войну против Европы. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, эти угрозы были бы реализуемы, если бы не Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, по мнению российских политиков Москва способна навязать миру свои правила, поэтому появляются практически официальные заявления о необходимости начала войны против Европы.

Например, сегодня Медведев заявил, что у России достаточно мощи, чтобы "поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны". А также пригрозил, что Россия будет бороться за тот мировой порядок, который устраивает ее.

"Вполне конкретное заявление о вполне конкретных желаниях нынешней российской элиты. И вполне, кстати, реализуемые желания. Если бы не Украина", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк говорил, что только прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным способны остановить войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете