UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ескалація в Косово: влада закрила КПП на кордоні з Сербією і перенесла вибори

Фото: Вйоса Османі, президент Косова (flickr by Opinion Digital)
Автор: Іван Носальський

Влада Косова на тлі ескалації на півночі частково визнаної держави вирішила закрити кілька КПП на кордоні з Сербією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novosti.rs.

За інформацією видання, поліція блокувала в'їзд з Сербії через КПП "Ярине" та "Брняк", які знаходяться у північній частині Косова. Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

При цьому, як зазначає Kosovo Online, президент Косово Вйоса Османі розповіла, що муніципальні вибори на півночі частково визнаної держави перенесли на квітень.

"У нас була повна згода на квітень 2023 року... Щоб гарантувати місцевий та міжнародний нагляд, безпеку та час для органів безпеки правопорядку, необхідно перенести вибори", - заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні, 10 грудня, на півночі Косова розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Причиною цього стало затримання екс-співробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантіча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КосовоСербия