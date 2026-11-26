Кількість інцидентів у Чорному морі у 2026 році зросла майже вдесятеро. Напруженість в акваторії підійшла впритул до кордонів Альянсу, створюючи пряму загрозу втягнення НАТО та США у війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За словами військового речника НАТО полковника Мартіна О'Доннелла, якщо у 2025 році в акваторії фіксували менше ніж 50 інцидентів, то цьогоріч їхня кількість сягнула 400-500.

Через це Чорне море стало навіть небезпечнішим для моряків, ніж Ормузька протока на тлі протистояння США та Ірану - з початку року в Чорному морі загинуло щонайменше 40 членів екіпажів (проти 25 в Ормузькій протоці).

О'Доннелл наголосив, що для світової торгівлі - насамперед постачання зерна та палива - цей регіон має критичне значення, а будь-які збої в потоках продовольства й енергоносіїв матимуть глобальні наслідки, які вдарять і по Сполучених Штатах.

Водночас причорноморським державам Альянсу (Румунії, Болгарії та Туреччині) дедалі складніше контролювати морські кордони.

За словами капітана ВМС Румунії Міхая Йордаке, румунський флот працює на межі можливостей, постійно знешкоджуючи вибухонебезпечні об'єкти за допомогою водолазів та підводних дронів.

"Чотири роки тому ми були готові до однієї дрейфуючої міни, а зараз ми стикаємося з десятками дрейфуючих дронів. У нас недостатньо людей, персоналу та обладнання, щоб впоратися з усіма комерційними суднами та безпілотниками", - зазначив Йордаке.

На тлі зростання загроз на східному фланзі НАТО - зокрема нещодавнього падіння російських крилатих ракет на південному сході Польщі та регулярних порушень повітряного простору Альянсу безпілотниками - в Брюсселі запевняють у готовності захищати союзників відповідно до статті 5 статуту НАТО.

"Я б сказав, що не повинно бути жодних сумнівів у готовності та здатності НАТО діяти", - підкреслив речник Альянсу Мартін О'Доннелл.