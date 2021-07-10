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Эшли Барти выиграла Уимблдон, победив в трех сетах Плишкову

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Лондон, Суббота 10 июля 2021 19:03
Эшли Барти выиграла Уимблдон, победив в трех сетах Плишкову Фото: Эшли Барти с трофеем победительницы Уимблдона (wimbledon.com)
Автор: Роман Тверденко

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой женской сетки Уимблдона-2021. В финале она одолела чешку Каролину Плишкову.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый сет австралийка выиграла быстро и довольно уверенно - 6:3. Во второй партии завязалась борьба, которую удалось решить только на тай-брейке. Его выиграла Плишкова - 7:6. В третьем сете Барти уже не допустила ошибок второй партии и выиграла ее, как и первую, со счетом 6:3. Весь матч продлился 2 часа.

По итогу турнира Барти останется первой ракетки мира. Она укрепила свой статус, увеличив количество очков на 1760 и оторвавшись от второй ракетки мира Наоми Осака на 2299 очков.

Каролина Плишкова вернулась в топ-10 рейтинга WTA. Она набрала 1060 очков и поднялась на шесть строчек. В обновленном рейтинге она поднимется на шесть позиций и будет 7-й в мире.

Украинка Элина Свитолина по завершению турнира осталась на шестой позиции несмотря на ранний вылет.

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