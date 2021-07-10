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Ешлі Барті виграла Вімблдон, перемігши в трьох сетах Плішкову

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Лондон, Субота 10 липня 2021 19:03
Ешлі Барті виграла Вімблдон, перемігши в трьох сетах Плішкову Фото: Ешлі Барті з трофеєм переможниці Вімблдону (wimbledon.com)
Автор: Роман Тверденко

Перша ракетка світу Ешлі Барті стала чемпіонкою жіночої сітки Вімблдону-2021. У фіналі вона здолала чешку Кароліну Плішкову.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Перший сет австралійка виграла швидко і досить впевнено - 6:3. У другій партії зав'язалася боротьба, яку вдалося вирішити тільки на тай-брейку. Його виграла Плішкова - 7:6. У третьому сеті Барті вже не допустила помилок другої партії і виграла її, як і першу, з рахунком 6:3. Весь матч тривав 2 години.

За підсумком турніру Барті залишиться першою ракетки світу. Вона зміцнила свій статус, збільшивши кількість очок на 1760 і відірвавшись від другої ракетки світу Наомі Осака на 2299 очок.

Кароліна Плішкова повернулася в топ-10 рейтингу WTA. Вона набрала 1060 очок і піднялася на шість рядків. В оновленому рейтингу вона підніметься на шість позицій і буде 7-ю у світі.

Українка Еліна Світоліна по завершенню турніру залишилася на шостій позиції незважаючи на ранній виліт.

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