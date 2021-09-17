Еще есть время: Госдеп отреагировал на блокировку судебной реформы в Украине

Действия членов Совета судей Украины угрожают проведению "настоящей судебной реформы" в стране. Однако США готовы и дальше помогать в реформировании системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой заявление представителя Госдепа Неда Прайса .

Он отметил, что у Совета судей есть время, чтобы выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев.

"13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание настоящей судебной реформы в Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев", - говорится в письменном заявлении Прайса.

В заявлении также говорится, что судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей для Украины.

"Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции", - заявил Прайс.