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Еще есть время: Госдеп отреагировал на блокировку судебной реформы в Украине

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Вашингтон, Пятница 17 сентября 2021 02:44
Еще есть время: Госдеп отреагировал на блокировку судебной реформы в Украине Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Действия членов Совета судей Украины угрожают проведению "настоящей судебной реформы" в стране. Однако США готовы и дальше помогать в реформировании системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой заявление представителя Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что у Совета судей есть время, чтобы выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев.

"13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание настоящей судебной реформы в Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев", - говорится в письменном заявлении Прайса.

В заявлении также говорится, что судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей для Украины.

"Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции", - заявил Прайс.

Напомним, на Банковой ожидали, что Этический совет будет сформирован до 11 сентября.

Однако Совет судей не смог на съезде избрать своих делегатов, после чего президент созвал встречу с судьями.

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