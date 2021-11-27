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В еще одной стране ЕС выявили штамм "омикрон"

Автор: Валерия Полищук

В субботу, 27 ноября, в Италии выявили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Вирус выявили у жителя южной Италии, который приехал из Мозамбика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della sera.

"В субботу, 27 ноября, была идентифицирована последовательность, которую можно проследить до варианта, известного сегодня как "омикрон". Образец находится в процессе дальнейшего подтверждения, чтобы окончательно установить родословную", - говорится в сообщении.

Отмечается, что геном секвенировали в лаборатории клинической микробиологии, вирусологии и диагностики биоэпидемий в больнице Сакко в Милане из положительного образца путешественника, который вернулся из Мозамбика.

Инфицированный чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов. Он, как и его знакомые находятся в изоляции, и уже запланировано секвенирование образцов, взятых у членов семьи.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон" и квалифицировала новый вариант вируса как тот, что вызывает беспокойство.

Отметим, что первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B. 1.1.529 обнаружили в Бельгии. Также новый штамм уже выявили в Германии и Великобритании.

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