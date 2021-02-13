Еще в одной области ограничили движение на автотрассах из-за метели

В Винницкой области на всех автодорогах общего пользования вводится ограничение движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта. Ограничения вводятся в связи с сильными порывами ветра и образованием переметов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

По информации ГСЧС, по состоянию на 16 часов наблюдается местами небольшой снег в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Как отмечается в сообщении, ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта действуют

Напомним, 13 февраля, в Ровенской области на автодорогах государственного значения вводится ограничение движения всех транспортных средств кроме специализированной техники. Запрет вводится в связи с сильными порывами ветра и образованием переметов.

По прогнозу Укргидрометцентра, антициклон принесет в Украину сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.