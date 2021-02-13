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Еще в одной области ограничили движение на автотрассах из-за метели

Автор: Александр Белоус

В Винницкой области на всех автодорогах общего пользования вводится ограничение движения транспортных средств общего пользования и крупногабаритного автотранспорта. Ограничения вводятся в связи с сильными порывами ветра и образованием переметов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Как отмечается в сообщении, ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта действуют

  • Волынская область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).
  • Ивано-Франковска область - на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г. Коломыя – Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятын – Городенка).

По информации ГСЧС, по состоянию на 16 часов наблюдается местами небольшой снег в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, 13 февраля, в Ровенской области на автодорогах государственного значения вводится ограничение движения всех транспортных средств кроме специализированной техники. Запрет вводится в связи с сильными порывами ветра и образованием переметов.

По прогнозу Укргидрометцентра, антициклон принесет в Украину сильное похолодание. Самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

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