Еще одна страна ЕС отвергла ультиматум "Газпрома" и готова отказаться от российского газа

Orsted A/S готовится к тому, что ПАО "Газпром" отключит газ в Дании. В заявлении компании говорится, что она сможет обеспечить альтернативные закупки на европейском оптовом рынке. Крайний срок оплаты - вторник, и компания продолжит платить в евро, говорится в сообщении.

"Существует риск того, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа Orsted", - говорится в сообщении.

Дания станет еще одной страной, которой будут прекращены поставки российского газа после того, как недавно были прекращены поставки в Финляндию, Польшу и Болгарию.

Датский ветроэнергетический гигант имеет долгосрочный контракт на 20 тераватт-часов в год с "Газпромом", срок действия которого истекает в конце десятилетия. Это около 1,3% газа, импортированного Европейским Союзом из России в прошлом году, и более 80% из 24 тераватт-часов природного газа, которые Дания импортировала в прошлом году. Ранее в этом году Orsted заявила, что планирует закупить намного меньше, чем максимально разрешено контрактом.

В целом, по словам Стефана Ульриха, аналитика BloombergNEF, импорт газа Дании составляет относительно небольшую часть европейского спроса, который не должно быть слишком сложно найти на рынке.

"Вы действительно говорите о небольших количествах газа, которые на самом деле не сильно изменят европейский баланс", - сказал Ульрих.

Фьючерсы на голландский газ на следующий месяц, европейский эталонный контракт, в понедельник практически не изменились и составили 87 евро за мегаватт-час. Они достигли пика в 345 евро в начале марта.

Дания также полагается на внутреннее производство, но сейчас оно ниже обычного, поскольку месторождение Тайра закрыто на реконструкцию до июня 2023 года.

Orsted заявила 27 февраля, что прекратит закупать российский уголь и биомассу для своих электростанций. Однако главный исполнительный директор Мэдс Ниппер добавил, что фирма рискует столкнуться с серьезными юридическими последствиями в результате расторжения контрактов с "Газпромом".