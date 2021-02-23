Еще одна страховая компания отказалась от участия в "Северном потоке-2"

"Munich Re Syndicate опубликовала уведомление о прекращении деятельности Nord Stream 2", - заявил официальный представитель компании.

США намерены ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве российского, а страховая группа Zurich Insurance Group отказалась от участия в прошлом месяце.

Строительство трубопровода завершено более чем на 90%, и российский "Газпром" и надеется завершить строительство в этом году. Большая часть оставшихся работ - в глубоких водах у берегов Дании.