Еще одна европейская страна присоединится к обучению украинских военных в Британии
Фото: Норвегия будет помогать тренировать украинских военных (facebookcom MinistryofDefence UA)
Норвегия присоединится к масштабным учениям украинских военных, которые проходят в Великобритании. Страна пришлет своих инструкторов.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на NRK.
Министр обороны Норвегии Бьерн Ариль Грамм подтвердил намерения правительства. Он отметил, что в Британию отправятся норвежские военные, которые будут участвовать в тренировках.
"Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании... Мы вышлем своих инструкторов для базовой солдатской подготовки, как и некоторые другие страны", - сказал он.
Напомним, что ранее Дания согласилась отправить своих инструкторов в Великобританию для обучения бойцов ВСУ.
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