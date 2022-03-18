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Еще один трофей. Украинские военные нашли брошенную САУ оккупанта

Фото: САУ российских оккупантов захватили ВСУ (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. САУ полностью снаряжена, но без топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Еще один трофей. Брошення росийскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира - "Антифриз - яд", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в степях между Херсонской и Николаевской областями подразделения Вооруженных сил Украины захватили российский танк.

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