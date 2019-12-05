Еще один шаг к цифровизации государства. В Киеве обсудят стандартизацию блокчейна в Украине

11 декабря 2019 года станет одним из важных этапов развития экономики Украины, поскольку именно тогда страна еще на один шаг приблизит свое цифровое будущее.

В "Украинском доме" анонсировано проведение круглого стола на тему "Стандарты инструментов блокчейна". В нем примут участие представители самых разных профессий - как научные деятели, так и бизнесмены, а самое главное - государственные деятели. Основная цель мероприятия - сплотить усилия общественности и реализовать как можно быстрее и эффективнее процесс цифровизации украинского государства.

Стартом к началу этого процесса стал III Харьковский международный юридический форум, который состоялся на базе Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Ведущие представители различных сфер вошли во вновь созданный Научно-исследовательский центр правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра, ими же был инициирован и предстоящем событии.

Круглый стол призван решить ряд важных аспектов, которые станут отправными точками для дальнейшей реализации проекта:

• Технические и правовые аспекты блокчейна.

• Управление государственным финансовым сектором с применением блокчейна.

• Инвестиционные возможности в экономической сфере страны: украинский контекст.

Модераторами круглого стола являются специалисты юридической сферы: д. ю. н., один из руководителей Национальной академии правовых наук Украины М. Кучерявенко, к. ю. н. Е. Смычок и директор компании Simcord А. Кудь - автор ряда работ по цифровым активов и технологии блокчейн. Работа круглого стола будет состоять из трех тематических блоков, в каждом из которых подготовлено несколько докладов по узкой тематике. Будут рассматриваться следующие вопросы: технический аспект блокчейна, правовая природа и разновидности Майнинг, блокчейн как база для разработки законодательных инициатив, блокчейн и борьба с отмыванием денег, финансовыми махинациями.

Круглый стол соберет не только юристов, также будут представители Службы безопасности Украины, Министерства социальной политики Украины, Государственной казначейской службы Украины, Министерства финансов Украины и Министерства внутренних дел Украины. Результатом станет подписание Протокола заседания круглого стола для дальнейшей разработки Доктрины экономико-правового регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг на базе технологии блокчейн в Украине.



Все желающие могут стать слушателями заседания и участниками дискуссии, зарегистрировавшись и приобретя билеты на сайте мероприятия.