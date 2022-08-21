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Еще один официальный представитель США посетил Тайвань

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Тайвань, Воскресенье 21 августа 2022 16:00
Еще один официальный представитель США посетил Тайвань Фото: Эрик Холкомб, губернатор штата Индиана (twitter.com/GovHolcomb)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 21 августа, губернатор штата Индиана Эрик Холкомб посетил Тайвань с официальным визитом, несмотря на возможную негативную реакцию Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Холкомба в Twitter.

По словам американского чиновника, целью его поездки является укрепление партнерских отношений с властями острова. Также он планирует посетить Южную Корею.

"Я полон энергии провести эту неделю, строя новые отношения, укрепляя давние и усиляя партнерское взаимодействие в ключевых секторах с Тайванем и Южной Кореей", - написал Холкомб.

Напомним, ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вопреки угрозам КНР.

После этого Китай начал вокруг острова военные учения с использованием гиперзвуковых ракет DF-17.

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