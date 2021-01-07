ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Еще один чиновник администрации Трампа подал в отставку из-за беспорядков

Автор: Дмитрий Левицкий

Еще один чиновник администрации президента США Дональда Трампа подал в отставку после вчерашних беспорядков в Вашингтоне. Заявление об увольнении написал заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Самые читаемые новости

Об этом телеканала Fox News рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Причиной отставки Поттингера, как сообщил телеканал, стали действия Трампа, которые привели к беспорядкам в Вашингтоне и нападению протестующих на Капитолий, где вчера заседал Конгресс.

По словам собеседника телеканала, заявление об отставке было подано Поттингером еще днем в среду, 6 января.

Напомним, в среду в Вашингтоне сторонники Трампа устроили акцию протеста возле Капитолия. В ходе акции возникли беспорядки, а протестующие прорвались в здание Капитолия, из-за чего заседание Конгресса по выборам пришлось прервать. В ходе беспорядков по меньшей мере четверо человек погибли.

Как писало РБК-Украина, сегодня утром стало известно об отставке двух высокопоставленных чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США.

Кроме того, после вчерашних беспорядков в Вашингтоне заговорили о досрочном увольнении президента Трампа и передаче его полномочий вице-президенту Майку Пенсу.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикипротестотставкаБелый домбеспорядкикапитолий