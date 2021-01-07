Еще один чиновник администрации Трампа подал в отставку из-за беспорядков

Еще один чиновник администрации президента США Дональда Трампа подал в отставку после вчерашних беспорядков в Вашингтоне. Заявление об увольнении написал заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Об этом телеканала Fox News рассказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Причиной отставки Поттингера, как сообщил телеканал, стали действия Трампа, которые привели к беспорядкам в Вашингтоне и нападению протестующих на Капитолий, где вчера заседал Конгресс.

По словам собеседника телеканала, заявление об отставке было подано Поттингером еще днем в среду, 6 января.

Напомним, в среду в Вашингтоне сторонники Трампа устроили акцию протеста возле Капитолия. В ходе акции возникли беспорядки, а протестующие прорвались в здание Капитолия, из-за чего заседание Конгресса по выборам пришлось прервать. В ходе беспорядков по меньшей мере четверо человек погибли.

Как писало РБК-Украина, сегодня утром стало известно об отставке двух высокопоставленных чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США.

Кроме того, после вчерашних беспорядков в Вашингтоне заговорили о досрочном увольнении президента Трампа и передаче его полномочий вице-президенту Майку Пенсу.