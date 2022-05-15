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Все еще идет по плану? В Офисе президента отреагировали на "самовозгорание" военкоматов РФ

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Киев, Воскресенье 15 мая 2022 19:55
Все еще идет по плану? В Офисе президента отреагировали на "самовозгорание" военкоматов РФ Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

На серию поджогов военных комиссариатов на территории РФ прокомментировали в Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предложил врагу "помощь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника Ермака.

Подоляк предположил, что поджоги военкоматов могут быть проявлением стыда россиян. Кроме того, он сомневается, что военно-политическое руководство РФ и дальше видит четкое выполнение плана.

"Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область – в последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации... собственной армии. Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?" – спросил Подоляк.

К слову, ранее Подоляк озвучил рецепт победы Украины в войне уже в этом году.

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