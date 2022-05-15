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Все ще йде за планом? В Офісі президента відреагували на "самозаймання" військкоматів РФ

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Київ, Неділя 15 травня 2022 19:55
Все ще йде за планом? В Офісі президента відреагували на "самозаймання" військкоматів РФ Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

На серію підпалів військових комісаріатів на території РФ прокоментували в Україні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував ворогу "допомогу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника Єрмака.

Подоляк припустив, що підпали військкоматів можуть бути виявом сорому росіян. Окрім того, він сумнівається, що військово-політичне керівництво РФ надалі бачить чітке виконання плану.

"Рязань, Нижньовартовськ, Мордовія, Івановська область – останнім часом у Росії масово самозаймаються військкомати. Палають від сорому? Росія продовжує спецоперацію з демілітаризації... власної армії. Все ще йде за планом чи нам допомогти це пришдвишдити?" – запитав Подоляк.

До слова, раніше Подоляк озвучив рецепт перемоги України у війні вже цьогоріч.

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