Еще две сети АЗС снимают лимиты на бензин и дизель

Две из крупнейших в Украине сетей автозаправок KLO и UPG отменили лимиты на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы KLO и UPG .

Заправки UPG сняли ограничения 15 июля. Теперь приобрести топливо можно и в бак, и в канистру, но для этого необходимо установить приложение АЗС.

"С 15.07 отпуск всех видов топлива со сканированием нашего приложения безлимитный... Без сканирования - 10 л в одно авто", - говорится в сообщении.

Перед поездкой на АЗС стоит проверить наличие топлива в приложении.

Также без лимитов теперь можно заправляться на станциях KLO. Рассчитаться можно банковской картой и наличными.

"В приложении находите ближайший к себе АЗК с топливом в наличии. Приезжайте, сканируйте приложение или карту", - говорится в сообщении.