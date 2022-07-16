ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще две сети АЗС снимают лимиты на бензин и дизель

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 15:27
Еще две сети АЗС снимают лимиты на бензин и дизель Фото: KLO и UPG отменили лимиты на топливо (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Две из крупнейших в Украине сетей автозаправок KLO и UPG отменили лимиты на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы KLO и UPG.

Заправки UPG сняли ограничения 15 июля. Теперь приобрести топливо можно и в бак, и в канистру, но для этого необходимо установить приложение АЗС.

"С 15.07 отпуск всех видов топлива со сканированием нашего приложения безлимитный... Без сканирования - 10 л в одно авто", - говорится в сообщении.

Перед поездкой на АЗС стоит проверить наличие топлива в приложении.

Также без лимитов теперь можно заправляться на станциях KLO. Рассчитаться можно банковской картой и наличными.

"В приложении находите ближайший к себе АЗК с топливом в наличии. Приезжайте, сканируйте приложение или карту", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно сеть WOG вернула расчет наличными, а также возобновила работу восьми АЗС в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗС бензин дизтопливо UPG
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года