"Еще 3 недели назад доложили, что взяли". Оккупанты лгут руководству о "победах" в Украине

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал матери, что его командира могут посадить в тюрьму, так как он еще в конце апреля рассказал о захвате села Долгенькое вблизи Изюма. На самом деле населенный пункт находится под контролем украинских защитников.

"Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если типа Долгенькое не берем, на комдива две, вот три уголовных дела сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще 3 недели назад доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем", - сказал солдат.

При этом в СБУ напомнили, что оккупационные войска ежедневно активно обстреливаю Долгенькое и другие соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.