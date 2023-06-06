У ЄС звинуватили Росію у підриві Каховської ГЕС

"Шокований безпрецедентною атакою Новокаховської греблі", - написав він.

За його словами, знищення громадянської інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ЄС "притягуватиме до відповідальності Росію та її маріонеток".

Реакція президента Зеленського на підрив ГЕС

Крім ЄС на підрив Каховської ГЕС вже відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, такі дії не зможуть зупинити Україну від визволення власної території. А кроки тероризму, у даному випадку техногенного, до яких вдаються окупанти, вчергове доводять, що "жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору".

До цього Зеленський повідомляв, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС.