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НАТО та ЄС тиснуть на дві країни, щоб вони передали Україні ракети для Patriot, - ЗМІ

21:48 31.08.2026 Пн
2 хв
Союзники шукають додаткові перехоплювачі на тлі посилення атак РФ
aimg Марія Науменко
фото: система ППО Patriot (Getty Images)

НАТО та ЄС намагаються переконати дві європейські країни передати Україні ракети Patriot. Йдеться про Іспанію та Грецію, які мають значні запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів перехоплювачів Patriot серед союзників України. Особливий інтерес для Києва та його партнерів становлять ракети PAC-2.

За даними Bloomberg, відповідні заклики до Мадрида та Афін лунали ще влітку.

За словами представника ЄС, питання допомоги Україні мають обговорити міністри оборони та закордонних справ ЄС під час зустрічі в Дубліні. До переговорів також долучаться представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії.

Чому країни не поспішають із передачею

Греція була серед перших держав, які передали Україні боєприпаси після початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас Афіни чинили опір тиску щодо передачі ракет Patriot.

Грецька влада пояснює це необхідністю зберігати достатні запаси озброєння для власної оборони на тлі тривалого суперництва з Туреччиною.

Іспанія раніше заявляла, що у 2026 році надасть Україні військову допомогу на 1 млрд євро. Водночас представник уряду Греції та представник Міністерства оборони Іспанії відмовилися коментувати Bloomberg нинішні переговори.

Тим часом Європа зіткнулася з дефіцитом ракет для Patriot через їх активне використання під час війни США з Іраном. Частину американських запасів із Європи перекинули на Близький Схід.

Водночас у НАТО та Пентагоні заперечують критичну ситуацію. Відновлення запасів може тривати роками, а суттєве поповнення очікують ближче до 2030 року.

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