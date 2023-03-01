ЄС змінює підхід щодо санкцій проти Росії

"ЄС неймовірно ефективно розгорнув 10 далекосяжних і безпрецедентних пакетів санкцій проти Росії", - сказав О'Салліван. Але тепер, за його словами, "ми маємо зосередитися на реалізації та боротьбі з обходом".

О'Салліван зазначив, що у деяких відносинах необхідно структурно перебудуватися. "Моя роль зараз полягає в тому, щоб забезпечити їхнє ефективне виконання, а не обхід через треті країни", - додав він.

О'Салліван сказав, що вже зв'язався з країнами, які Росія може використати для обходу санкцій. "Співпраця та участь у діалозі з третіми країнами, які можуть бути використані як платформа для обходу, життєво важлива. Я вже розпочав свою роботу, відвідавши Об'єднані Арабські Емірати разом з моїми колегами зі США та Великобританії. Плануються подальші візити".

Як зазначає видання, санкції мали менший вплив, ніж сподівалися лідери блоку. Зокрема, вартість російського експорту до ЄС збільшилася у 2022 році порівняно з попереднім роком, в основному через вищі ціни на енергоносії та сировину.

Крім того, незважаючи на широкомасштабні санкції щодо запасних частин для літаків, російський перевізник "Аерофлот" все ще літає - його літаки ремонтуються та обслуговуються в Туреччині.

Російська оборонна промисловість замінила деталі, що підпадають під санкції, товарами подвійного призначення і перепрофільованими споживчими товарами. На території Росії витягують мікрочіпи з тостерів, щоб використовувати їх для своїх керованих ракет.