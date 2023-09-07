ЄС змінить правила збільшення військових витрат у відповідь на вторгнення РФ в Україну

Бюджетні правила ЄС підтримують валюту євро, яка використовується у 20 країнах, обмежуючи державні позики. Вони встановили стелю бюджетного дефіциту лише на рівні 3% ВВП та державного боргу лише на рівні 60% ВВП. Європейська комісія блоку має розпочати дисциплінарні заходи проти країн, які перевищують ці обмеження.

Наразі лише дев'ять членів ЄС досягають мети альянсу НАТО з витрат на оборону у розмірі 2% від національного виробництва, а чотири - Фінляндія, Румунія, Угорщина та Словаччина - перевищать цей показник лише у 2023 році. Франція, Німеччина та Італія, найбільші економіки ЄС, знаходяться нижче за поріг НАТО.

Нові правила

Після вторгнення Москви в Україну на початку 2022 року багато європейських країн, які є сусідами з Росією, закликали повністю виключити військові витрати з розрахунків дефіциту ЄС.

"Це не спрацювало, але є згода, що хоча витрати на оборону, як і раніше, будуть частиною розрахунків дефіциту, Єврокомісія класифікуватиме такі витрати як "релевантні фактори", які дозволять їй не вживати жодних дисциплінарних заходів, навіть якщо межа в 3% буде перевищено", - сказав один дипломат ЄС, близький до переговорів.

Уряд Німеччини зобов'язався досягти цільового показника витрат НАТО в 2%, але це буде досягнуто лише до 2027 року за допомогою спеціального фонду в 100 млрд євро для модернізації німецьких збройних сил.

Незважаючи на вторгнення Росії в Україну, 12 країн-членів Альянсу скоротили свої витрати на оборону у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2022 році з 2021 року, а сім, включаючи США, були на найнижчому рівні за три роки.

Категорія військових витрат

Протидія повному звільненню від розрахунків ЄС була викликана побоюваннями, що військові витрати можуть бути дуже широкою категорією, яка допоможе приховати безліч звичайних витрат.

Встановивши, що військові витрати будуть лише "релевантним фактором", який може допомогти уникнути дисциплінарних заходів, нові правила залишать на розсуд Єврокомісії питання, які витрати будуть прийнятними.

Ця пропозиція отримала підтримку серед комітетів фінансових чиновників столиць ЄС, які розглядають питання реформування бюджетних правил. Дія правил була припинена з 2020 року, щоб дозволити вищі державні запозичення під час пандемії та енергетичної кризи, але має бути відновлена з 2024 року.

Міністри фінансів ЄС проведуть початкове обговорення змін до правил наступного тижня, а потім ще раз у жовтні з метою досягнення угоди до кінця року, хоча деякі вважають цей термін дуже амбітним.

Перш ніж вони набудуть чинності, уряди ЄС також хочуть, щоб правила відображали нові економічні реалії високого державного боргу та інвестицій, необхідних для того, щоб зробити економіку "зеленішою".