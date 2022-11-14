ЄС зібрав один мільярд євро для вивезення українського зерна "шляхами солідарності"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт представництва ЄС в Україні.

"Як відповідь Європейського Союзу на російську агресію проти України Європейська комісія та держави-члени ЄС, що межують з Україною, організували 12 травня 2022 року "шляхи солідарності" між Україною та ЄС. "Шляхи солідарності" - це важливі коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів", - ідеться у повідомленні.

У ЄС зазначили, що будучи одним із найбільших виробників зерна у світі, Україна щорічно постачала на світовий ринок близько 45 мільйонів тонн зерна. Однак ведучи жорстоку війну проти України, Росія навмисно цілить в об’єкти сільськогосподарського виробництва й експорту, блокуючи безпечний прохід в українські чорноморські порти і змушуючи накопичувати запаси в зерносховищах. Це підняло світові ціни на зерно, створило продовольчу небезпеку в усьому світі й поставило під загрозу забезпечення харчами мільйонів людей, які від цього зерна залежать.

Повідомляється, що від моменту створення "шляхів солідарності" автомобільним та залізничним транспортом, а також через чорноморські й дунайські порти було експортовано понад 15 мільйонів тонн українських сільськогосподарських товарів (зерна, олійних культур та супутніх продуктів). Крім того, починаючи з серпня, Чорноморська зернова ініціатива допомогла знову розпочати перевезення зерна з українських чорноморських портів, тим самим ще більше знижуючи ціни на продовольство в усьому світі.

Разом ці ініціативи дозволили з травня до кінця жовтня експортувати близько 25 мільйонів тонн українського зерна, олійних культур і супутніх продуктів на світові ринки, в тому числі в найнужденніші країни.

"Шляхи солідарності" наразі є єдиним варіантом для експорту всіх інших, несільськогосподарських українських товарів до решти світу та імпорту всіх необхідних Україні товарів, як-то паливо та гуманітарна допомога. Таким чином, "шляхи солідарності" стали для економіки України життєво важливою комунікацією, повернувши українським фермерам та бізнесу понад 15 мильярдів євро дуже необхідних доходів.

Проте, "шляхи солідарності" вже вичерпують свою спроможність, у них є вузькі місця, а кошти логістики високі. Для підтримки та подальшого збільшення спроможності "шляхів солідарності" ми за допомогою різних наявних програм ЄС та національних програм мобілізуємо значні інвестиції. Необхідно продовжувати адміністративне та оперативне сприяння, в тому числі щодо упорядкування процедур перетину кордону, а фінансування має зрости.

Європейська комісія терміново виділить 250 мільйонів євро дотацій на підтримку "шляхів солідарності". У короткостроковій перспективі ми будемо підтримувати оперативні вдосконалення, зокрема за допомогою мобільного обладнання, щоб скоротити час очікування та покращити рух через пункти пропуску й шляхами доступу до них.

"У середньостроковій перспективі ми мобілізуємо Фонд "З’єднуємо Європу" (Connecting Europe Facility, CEF) та 50 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури, необхідної для подальшого збільшення пропускної спроможності "шляхів солідарності", - підсумували у ЄС.