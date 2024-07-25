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У ЄС згодні, що потрібно повністю заборонити російську металопродукцію, - нардеп

Фото: у ЄС згодні, що потрібно повністю заборонити російську металопродукцію (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Євросоюзі погоджуються, що заборона на російську металопродукцію має бути розширена, і робота вже ведеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.

"Ми отримали відповідь на наш лист від Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Він заявив, що повністю згоден: вся без винятку металопродукція з країни-агресора має бути заборонена і ця робота вже ведеться", - написав Гончаренко. 

У листі, зокрема, Боррель заявив, що повністю згоден з пропозицією депутатів повністю припинити імпорт російської металопродукції до ЄС. 

"Важливо продовжувати пошук шляхів подальшого стримування фінансових надходжень Росії. Враховуючи процес прийняття рішень в Союзі, особливо щодо зовнішньої політики та політики безпеки, важливо досягти одностайної підтримки всіх держав-членів. Наразі для досягнення цього порогу необхідно узгодити різні позиції. Будьте впевнені, що вашу пропозицію буде ретельно розглянуто", - написав Боррель.

Нагадаємо, що у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки, чим фактично послабив раніше введені обмеження. 

У свою чергу депутати трьох країн – України, Польщі та Естонії, - звернулися до ЄС з закликом діяти жорсткіше, і працювати не тільки над введенням нових санкцій, а й посилювати вже існуючі.

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