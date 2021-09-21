ЕС заявил, что не признает российские выборы в оккупированном Крыму

Европейский союз не признает выборы в Государственную думу России и местные выборы в оккупированном Крыму. Брюссель призывает Москву отказаться от незаконной аннексии полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт представительства ЕС в Украине.

В заявлении говорится, что ЕС разочарован решением России ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами.

"ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях", - говорится в документе.

В частности, перед выборами усилилось преследование оппозиционных политиков, независимых СМИ и журналистов, что привело к ограничению выбора для российских избирателей.

"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся в оккупированном Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Кроме того, решение Москвы привлечь к участию в выборах в Государственную думу жителей оккупированного Донбасса противоречит духу и целям минских договоренностей.