ЕС может завести дело на Польшу из-за решения Конституционного суда, - FT

Издание пишет, что инициатива Варшавы является самым серьезным вызовом Брюсселю, поскольку затрагивает положения договора о Евросоюзе. Решение Конституционного суда ожидается 13 июля.

По словам Рейндерса, Брюссель "даст решительный отпор" искам и решениям судов стран-участниц ЕС, которые выступают против верховенства европейского права. Он также полагает, что такие действия могут разрушить Евросоюз.

Также FT пишет, что в этом месяце Еврокомиссия уже инициировала процесс против Германии после того, как ее Конституционный суд признал пакет стимулирующих мер Европейского центрального банка не соответствующим немецким законам.

"Если не остановить это, то будет все больше и больше возможностей для разных государств ЕС оспаривать верховенство европейского права и компетенцию Европейского суда", - добавил Рейндерс.