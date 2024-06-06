Чому вибори в Європарламент важливі для України: пояснення експерта

У Європейському союзу стартували вибори до Європейського парламенту. Вони важливі не лише для країн ЄС, але й для України.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Чим закінчаться вибори до Європарламенту і що вони значать для України".

Голова Ради зовнішньої політики "Українська призма" Геннадій Максак у коментарі РБК-Україна пояснив, що від того, які будуть нові члени колегіуму Єврокомісії, буде залежати те, як буде рухатися євроінтеграція України.

Важливим фактором є те, як будуть скомпоновані комітети Європарламенту. Це стосується не лише питання вступу України до ЄС, але й фінансової допомоги тощо.

"Але з іншого боку також важливо, хто тримає портфель єврокомісара з розширення. Як ми знаємо, попередній представник Угорщини зіграв тут не найкращу роль для того, щоб гідно представити українські інтереси або, скажемо так, не блокувати їх, тому це теж важливо", - зазначив Максак.

Була інформація, що представник Австрії може претендувати на посаду єврокомісара з питань сусідства та розширення. Одна з кандидатур - Каролін Едтштадлер, яка сьогодні є міністром з питань ЄС та Конституції в австрійському уряді. Вона обіцяла арештувати Володимира Путіна, якщо той приїде до Австрії.

Але, як зазначається, австрійський представник на посаді єврокомісара з розширення може мати певні ризики для шляху України в ЄС. Австрія підтримує прискорення євроінтеграції країн Західних Балкан, що з іншого боку може загальмувати шлях України та Молдови.

Проте Австрія не єдина, яка претендує на цю посаду. Можливими кандидатами також є Валдіс Домбровскіс (чинний латвійський єврокомісар з торгівлі) та Габріелюс Ландсбергіс (глава МЗС Литви).

Ще одним ключовим для України портфелем стане новостворена посада єврокомісара з питань оборони. Найімовірнішим кандидатом на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також зацікавлені посадою Чехія, Фінляндія та Греція.

На думку Максака, цьогорічні вибори в Європарламент більш-менш прогнозовані, у новому скликанні збережеться проєвропейська, проукраїнська коаліція.

"Три принципи, які будуть лягати в створення коаліції, були озвучені Урсулою фон дер Ляєн: це бути проєвропейським, бути проукраїнським і поважати верховенство права. Ці принципи вказують на те, що якщо така коаліція буде створена, нас очікує розуміння, не скажу, що це будуть поблажки, але буде розуміння щодо процесу, що відбувається в Україні, як ми рухаємось до євроінтеграції", - сказав експерт.