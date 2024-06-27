ЄС засудив блокування низки європейських ЗМІ в Росії, але одна країна висловилася проти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Єврокомісії у соцмережі Х.

Зазначається, що це рішення "ще більше обмежує і без того жорстко контрольований, обмежений і підданий цензурі доступ російського населення до незалежної і вільної інформації".

Водночас, ЄС не зміг висловити свій осуд від імені всіх 27 країн-членів через позицію Угорщини. Тому заяву з осудом було опубліковано від імені високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Це рішення додатково обмежує доступ до вільної та незалежної інформації та посилює і без того жорстку цензуру ЗМІ в Росії. Заборонені європейські ЗМІ працюють за журналістськими принципами та стандартами. Вони надають фактичну інформацію також і російській аудиторії, зокрема про незаконну агресійну війну Росії проти України", - йдеться у заяві Борреля.

У заяві високого представника також наголошується, що російські дезінформаційні та пропагандистські ЗМІ, щодо яких ЄС раніше запровадив санкції, не є вільними та незалежними засобами масової інформації. Їхнє мовлення в ЄС було призупинено, оскільки ці ЗМІ перебувають під контролем російської влади і відіграють важливу роль у підтримці війни проти України.

"Повага до свободи слова та засобів масової інформації є ключовою цінністю для ЄС. Брюссель продовжуватиме підтримувати доступність фактичної інформації для аудиторії в Росії", - йдеться у заяві Борреля.