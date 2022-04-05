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ЕС намерен заморозить средства для помощи Венгрии, - Reuters

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Брюссель, Вторник 05 апреля 2022 16:46
ЕС намерен заморозить средства для помощи Венгрии, - Reuters Фото: ЕС заморозит деньги для Венгрии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия начнет новую дисциплинарную процедуру блока против Венгрии. Это шаг может привести к замораживанию финансирования правительства премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В знак натянутых отношений мало кто в ЕС поздравил Орбана после того, как в минувшие выходные он одержал четвертую убедительную победу на национальных выборах.

Его победа пришлась на годы критики со стороны ЕС за то, что он подрывает либерально-демократические права, и обвинений в том, что он использовал средства блока для обогащения своих соратников.

Один источник сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о начале дисциплинарной процедуры, когда она выступит в Европейском парламенте.

По словам источника, потребуются месяцы, прежде чем Комиссия завершит внутреннюю работу по этому вопросу и представит его национальным лидерам ЕС для принятия решения.

ЕС впервые опробует свой новый инструмент, предназначенный для предотвращения нецелевого использования совместных расходов. Его согласовали все 27 лидеров ЕС в конце 2020 года, несмотря на сопротивление Орбана и правящей партии Польши.

Более богатые страны ЕС, вносящие вклад в совместную казну блока, из которых Варшава и Будапешт являются чистыми бенефициарами, отказались продолжать платить без более строгих гарантий, гарантирующих, что их деньги не пойдут на пользу тем, кто подрывает демократию.

Находясь у власти с 2010 года, Орбан затянул петлю вокруг СМИ, ученых и неправительственных организаций и ограничил свободы мигрантов и геев.

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