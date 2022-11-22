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ЄС запропонував запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з Росії, - Bloomberg

Ілюстративне фото: ЄС запропонував запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз хоче запровадити перехідний період у 45 днів, коли ліміт цін на російську нафту набуде чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, такий перехідний період застосовуватиметься до нафти, яка була завантажена до 5 грудня - дати початку дії "нафтових обмежень" - та розвантаженої до 19 січня.

У Bloomberg зазначають, що посли Євросоюзу планують затвердити ліміт вже цієї середи, 23 листопада. Якщо вони підтримають запровадження такого обмеження, то Євросоюз і G7 можуть офіційно оголосити про ліміт цін на нафту з країни-агресора того ж дня ввечері.

Таке нововведення заборонить компаніям надавати морські перевезення та послуги, такі як страхування, брокерські послуги та фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо нафта не продаватиметься нижче за погоджений поріг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що західні союзники, ймовірно, обговорюють запровадження граничної ціни на російську нафту у розмірі близько 60 доларів за барель.

Також ми писали, що, за даними Bloomberg, покупці сирої нафти в Китаї призупинили закупівлю російської нафти, очікуючи на деталі ліміту під керівництвом США.

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