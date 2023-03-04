ЄС запропонував країнам поза блоком разом купувати боєприпаси Україні: вже є охочі
Європейський союз запропонував іншим країнам, що знаходяться поза блоком, доєднатись до спільної закупівлі боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами одного чиновника ЄС і двох дипломатів, Норвегія вже висловила зацікавленість в спільній закупівлі боєприпасів.
Цей поштовх є частиною плану ЄС щодо надання Україні більшої кількості недорогих боєприпасів, а також підвищення спроможності Європи виробляти та поповнювати власні запаси, що скорочуються. Канада також може бути включена в схему, додав чиновник ЄС, який, як і інші офіційні особи та дипломати, говорив на умовах анонімності.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, протягом кількох тижнів Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.
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