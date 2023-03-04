ЕС предложил странам вне блока вместе покупать боеприпасы Украине: уже есть желающие
Европейский союз предложил другим странам, находящимся вне блока, присоединиться к совместной закупке боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам одного чиновника ЕС и двух дипломатов, Норвегия уже выразила заинтересованность в совместной закупке боеприпасов.
Этот толчок является частью плана ЕС по предоставлению Украине большего количества недорогих боеприпасов, а также повышению способности Европы производить и пополнять сокращающиеся собственные запасы. Канада также может быть включена в схему, добавил чиновник ЕС, который, как и другие официальные лица и дипломаты, говорил на условиях анонимности.
Напомним, по данным западных СМИ, в течение нескольких недель Украина получит от стран ЕС снаряды в 1 млрд евро.
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