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ЕС предложил странам вне блока вместе покупать боеприпасы Украине: уже есть желающие

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Украина, Суббота 04 марта 2023 20:24
ЕС предложил странам вне блока вместе покупать боеприпасы Украине: уже есть желающие Фото: ЕС предложил странам присоединиться к совместной закупке боеприпасов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Европейский союз предложил другим странам, находящимся вне блока, присоединиться к совместной закупке боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам одного чиновника ЕС и двух дипломатов, Норвегия уже выразила заинтересованность в совместной закупке боеприпасов.

Этот толчок является частью плана ЕС по предоставлению Украине большего количества недорогих боеприпасов, а также повышению способности Европы производить и пополнять сокращающиеся собственные запасы. Канада также может быть включена в схему, добавил чиновник ЕС, который, как и другие официальные лица и дипломаты, говорил на условиях анонимности.

Напомним, по данным западных СМИ, в течение нескольких недель Украина получит от стран ЕС снаряды в 1 млрд евро.

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