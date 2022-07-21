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ЕС заблокировал санкции против поставщика титана из России, - WSJ

Фото: Евросоюз не стал вводить санкции против "ВСМПО-Ависма" (flickr com libereurope)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что против этих санкций выступила Франция и еще некоторые страны ЕС, поскольку этот шаг мог бы привести к отказу России от экспорта титана в Европу. "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком для французской компании Airbus SE.

По словам европейских чиновников, изначально российская компания была в санкционном списке. Предлагалось запретить ей продажу товаров двойного и военного назначения. Производитель титана также поставляет материалы для производства российских реактивных истребителей и частично принадлежит "Ростеху", который уже находится под ограничениями.

В то же время в Евросоюзе уже не первый месяц обсуждают запрет на импорт российского титана, палладия и никеля. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис говорил в апреле, что ЕС нужно диверсифицировать поставки этого сырья.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Он предусматривает эмбарго на российское золото, санкции против "Сбербанка", мэра Москвы Сергея Собянина, байкеров президента России Владимира Путина, а также в отношении актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

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