ЕС заблокировал санкции против поставщика титана из России, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что против этих санкций выступила Франция и еще некоторые страны ЕС, поскольку этот шаг мог бы привести к отказу России от экспорта титана в Европу. "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком для французской компании Airbus SE.

По словам европейских чиновников, изначально российская компания была в санкционном списке. Предлагалось запретить ей продажу товаров двойного и военного назначения. Производитель титана также поставляет материалы для производства российских реактивных истребителей и частично принадлежит "Ростеху", который уже находится под ограничениями.

В то же время в Евросоюзе уже не первый месяц обсуждают запрет на импорт российского титана, палладия и никеля. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис говорил в апреле, что ЕС нужно диверсифицировать поставки этого сырья.