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ЄС взяв зобов'язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки

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Україна, П'ятниця 30 червня 2023 08:28
ЄС взяв зобов'язання щодо стабільного фінансування України на найближчі роки Фото: ЄС зобов'язався фінансувати потреби України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лідери країн Європейського Союзу підтвердили зобов'язання щодо довгострокового фінансування України. ЄС і надалі рішуче підтримуватиме українську економіку, суспільство, збройні сили та майбутню реконструкцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію Саміту лідерів ЄС.

"Європейська Рада наголошує на необхідності забезпечення разом із партнерами стабільної, передбачуваної та сталої фінансової підтримки України на довгі роки", - йдеться у документі.

Європейська Рада повторила свій заклик до Європейського інвестиційного банку, найближчим часом співпрацю з Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, активізувати підтримку найнагальніших інфраструктурних потреб України.

Європейський Союз також, як і раніше, відданий підтримці відновлення та реконструкції України в координації з міжнародними партнерами.

"Європейська Рада підбила підсумки роботи, виконаної щодо заморожених активів Росії, і пропонує Раді, високому представнику та Єврокомісії продовжити роботу відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, а також за погодженням з партнерами", - йдеться у документі.

Підтримка України

На сьогоднішній день ЄС та його держави-члени надали Україні понад 77 млрд євро. У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Із цієї суми вже виплачено 9 млрд євро.

Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету Європейського союзу, який включає гранти, позики та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період.

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