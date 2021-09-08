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В ЕС выявили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca

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Среда 08 сентября 2021 20:28
В ЕС выявили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca Фото: В ЕС выявили новый побочный эффект после прививки вакциной AstraZeneca(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Европейский регулятор лекарственных средств добавил крайне редкое нервно-паралитическое расстройство в качестве возможного побочного эффекта от вакцины компании AstraZeneca. Расстройство называется синдром Гийена-Барре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ЕС заявили, что причинно-следственная связь между синдромом и вакциной AstraZeneca является "по крайней мере, разумной возможностью" после того, как было зарегистрировано 833 случая синдрома Гийена-Барре из 592 млн прививок, полученных по всему миру к 31 июля.

EMA классифицировала побочный эффект как "очень редкий", что является самой низкой категорией частоты побочных эффектов, и подчеркнула, что преимущества прививки перевешивают риски.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США добавило предупреждение о синдроме Гийена-Барре как возможном побочном эффекте прививки компании Johnson & Johnson. Обе вакцины используют технологию вирусного вектора, а также были связаны с редкими случаями образования тромбов.

Отметим, что синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, однако чаще всего встречается у взрослых и мужчин. Тяжелые случаи синдрома наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу.

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