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У ЄС виявили новий побічний ефект після щеплення вакциною AstraZeneca

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Середа 08 вересня 2021 20:28
У ЄС виявили новий побічний ефект після щеплення вакциною AstraZeneca Фото: в ЄС виявили новий побічний ефект після щеплення вакциною AstraZeneca(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський регулятор лікарських засобів додав вкрай рідкісний нервово-паралітичний розлад як можливий побічний ефект від вакцини компанії AstraZeneca. Розлад називається синдром Гійєна-Барре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ЄС заявили, що причинно-наслідковий зв'язок між синдромом і вакциною AstraZeneca є "принаймні, розумною можливістю" після того, як було зареєстровано 833 випадки синдрому Гійена-Барре з 592 млн щеплень, отриманих по всьому світу до 31 Липня.

EMA класифікувала побічний ефект як "дуже рідкісний", що є найнижчою категорією частоти побічних ефектів, і підкреслила, що переваги щеплення переважують ризики.

Управління з контролю за продуктами і ліками США додало попередження про синдром Гієна-Барре як можливий побічний ефект щеплення компанії Johnson & Johnson. Обидві вакцини використовують технологію вірусного вектора, а також були пов'язані з рідкісними випадками утворення тромбів.

Відзначимо, що синдром Гійена-Барре - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром може вражати людей в будь-якому віці, проте найчастіше зустрічається у дорослих і чоловіків. Важкі випадки синдрому спостерігаються рідко, але вони можуть призводити практично до повного паралічу.

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