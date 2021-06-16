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ЕС выделит Украине 30 млн долларов на развитие регионов

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Киев, Среда 16 июня 2021 18:29
ЕС выделит Украине 30 млн долларов на развитие регионов Фото: программа ЕС "крепкие регионы" обеспечит Украине финансовой поддержкой (neweasterneurope.eu)
Автор: РБК-Украина

Европейский Союз и немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) запускает программу, которая предусматривает финансовую поддержку для регионов Украины в размере 30 млн евро. В целом проект "Крепкие регионы", стоимостью 10 млн евро должен помочь стране в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Об этом пишет пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Стоит отметить, что "Крепкие регионы" являются одной из трех сделок, которую Кабинет министров принял с Европейской комиссией 6 октября в 2020 году:

  • Программы ЕС "Крепкие регионы" на сумму 30 млн евро;
  • "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму 20 млн евро;
  • "Климатический пакет для стабильной экономики: (САЅЕ) в Украине" на сумму 10 млн евро;

"И это возможно в результате постоянных усилий со стороны Европейского союза поддерживать Украину перед лицом гибридных угроз, с которыми она сталкивается", - отмечает пресс-служба.

Уже к 2023 году, проект "Крепкие регионы" обеспечит жителей 80 регионов комфортным и эффективным доступом к местным администрациям, медицинским и социальным услугам. В частности, программа профинансирует поддержку КПП в Херсонской области на границе с окупированным Российской Федерацией Крымом, чтобы создать для украинцев более комфортные условия во время пересечения границы.

"В сотрудничестве с европейскими партнерами мы надеемся преодолеть вызовы и улучшить качество жизни наших граждан, улучшая этот мир вместе", - заявили в представительстве ЕС.

Напомним, что Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки заявили о намерении поддержать реформирование на территории Украины.

В частности, РБК-Украина рассказывало о решении ЕС и США организовать рабочую группу по вакцинам от COVID-19, а также ускорить вакцинацию людей в мире.

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