ЕС выделит Украине 30 млн долларов на развитие регионов

Европейский Союз и немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) запускает программу, которая предусматривает финансовую поддержку для регионов Украины в размере 30 млн евро. В целом проект "Крепкие регионы", стоимостью 10 млн евро должен помочь стране в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Об этом пишет пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Стоит отметить, что "Крепкие регионы" являются одной из трех сделок, которую Кабинет министров принял с Европейской комиссией 6 октября в 2020 году:

Программы ЕС "Крепкие регионы" на сумму 30 млн евро;

"Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму 20 млн евро;

"Климатический пакет для стабильной экономики: (САЅЕ) в Украине" на сумму 10 млн евро;

"И это возможно в результате постоянных усилий со стороны Европейского союза поддерживать Украину перед лицом гибридных угроз, с которыми она сталкивается", - отмечает пресс-служба.

Уже к 2023 году, проект "Крепкие регионы" обеспечит жителей 80 регионов комфортным и эффективным доступом к местным администрациям, медицинским и социальным услугам. В частности, программа профинансирует поддержку КПП в Херсонской области на границе с окупированным Российской Федерацией Крымом, чтобы создать для украинцев более комфортные условия во время пересечения границы.

"В сотрудничестве с европейскими партнерами мы надеемся преодолеть вызовы и улучшить качество жизни наших граждан, улучшая этот мир вместе", - заявили в представительстве ЕС.