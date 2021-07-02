ЕС выделит более 2 млрд евро на развитие "Восточного партнерства": куда их потратят

Еврокомиссия и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявили об обновлении программы сотрудничества ЕС со странами "Восточного партнерства". На развитие восточных партнеров решили выделить 2,3 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии .

Как заявили в Еврокомиссии, обновленная программа сотрудничества с "Восточным партнерством" направлена на увеличение торговли, увеличение рабочих мест, укрепление демократических институтов и верховенства закона, поддержку перехода к "зеленым" и цифровым технологиям.

Выделенные средства планируют потратить на реализацию ряда главных целей до 2025 года, в частности на:

поддержку 500 тысяч малых и средних предприятий;

строительство и модернизацию 3 тысяч километров автомобильных и железных дорог;

борьбу с гибридными и киберугрозами;

борьбу с коррупцией;

сокращение потребления энергии;

помощь в вакцинации медработников;

поддержку гражданского общества и независимых СМИ.

К странам "Восточного партнерства" относятся: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина.