ЄС виділить понад 2 млрд євро на розвиток "Східного партнерства": куди їх витратять
Фото: ЄС виділить кошти на розвиток "Східного партнерства" (neweasterneurope.eu)
Єврокомісія та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосили про оновлення програми співпраці ЄС з країнами "Східного партнерства". На розвиток східних партнерів вирішили виділити 2,3 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Як заявили в Єврокомісії, оновлена програма співпраці зі "Східним партнерством" спрямована на збільшення торгівлі, збільшення робочих місць, зміцнення демократичних інститутів і верховенства закону, підтримку переходу до "зелених" і цифрових технологій.
Виділені кошти планують витратити на реалізацію низки головних цілей до 2025 року, зокрема на:
- підтримку 500 тисяч малих та середніх підприємств;
- будівництво та модернізацію 3 тисяч кілометрів автомобільних та залізничних доріг;
- боротьбу з гібридними та кіберзагрозами;
- боротьбу з корупцією;
- скорочення споживання енергії;
- допомогу у вакцинації медпрацівників;
- підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.
До країн "Східного партнерства" відносяться: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна.