ЄС виділить понад 2 млрд євро на розвиток "Східного партнерства": куди їх витратять

Єврокомісія та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель оголосили про оновлення програми співпраці ЄС з країнами "Східного партнерства". На розвиток східних партнерів вирішили виділити 2,3 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії .

Як заявили в Єврокомісії, оновлена програма співпраці зі "Східним партнерством" спрямована на збільшення торгівлі, збільшення робочих місць, зміцнення демократичних інститутів і верховенства закону, підтримку переходу до "зелених" і цифрових технологій.

Виділені кошти планують витратити на реалізацію низки головних цілей до 2025 року, зокрема на:

підтримку 500 тисяч малих та середніх підприємств;

будівництво та модернізацію 3 тисяч кілометрів автомобільних та залізничних доріг;

боротьбу з гібридними та кіберзагрозами;

боротьбу з корупцією;

скорочення споживання енергії;

допомогу у вакцинації медпрацівників;

підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

До країн "Східного партнерства" відносяться: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна.