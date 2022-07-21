ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС ввел санкции против сирийцев, помогающих России набирать боевиков на войну в Украине

Новина українською →
Брюссель, Четверг 21 июля 2022 18:34
ЕС ввел санкции против сирийцев, помогающих России набирать боевиков на войну в Украине Фото: ЕС ввел санкции против сирийцев, помогающих России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Евросоюз ввел санкции против десяти граждан Сирии и двух частных охранных компаний. Они помогали России вербовать наемников на войну в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Так, в санкционный список внесли владельца сирийской авиакомпании "Cham Wings" Иссама Шаммута, который связан с режимом Башара Асада, и офицера армии Сирии Салеха аль-Адбуллу. Последний непосредственно занимался вербовкой солдат со своего подразделения, 16-й бригады сирийской армии.

Кроме того, ЕС ввел санкции против главнокомандующего Армии освобождения Палестины Мухаммеда ас-Салти. Он призывал палестинских наемников участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Под санкции ЕС попали две сирийские охранные компании "Sanad Protection and Security Services" и "Аль-Сайяд". Их связывают с российской ЧВК "Вагнер".

Напомним, что сегодня ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России за военную агрессию против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Сирия Российская Федерация Санкции против России Война в Сирии
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен