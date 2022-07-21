ЄС ввів санкції проти сирійців, які допомагали Росії набирати бойовиків на війну в Україну
Євросоюз запровадив санкції проти десяти громадян Сирії та двох приватних охоронних компаній. Вони допомагали Росії вербувати найманців на війну в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС.
Так, до санкційного списку внесли власника сирійської авіакомпанії "Cham Wings" Іссама Шаммута, який пов'язаний з режимом Башара Асада, та офіцера армії Сирії Салеха аль-Адбуллу. Останній безпосередньо займався вербуванням солдатів зі свого підрозділу, 16-ї бригади сирійської армії.
Крім того, ЄС запровадив санкції проти головнокомандувача Армії визволення Палестини Мухаммеда ас-Салті. Він закликав палестинських найманців брати участь у бойових діях на території України.
Під санкції ЄС потрапили дві сирійські охоронні компанії "Sanad Protection and Security Services" та "Аль-Сайяд". Їх пов'язують з російською ПВК "Вагнер".
Нагадаємо, що сьогодні ЄС затвердив сьомий пакет санкцій проти Росії за військову агресію проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.