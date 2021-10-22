ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегалами
Фото: ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегалами (flickr.com/libereurope)
Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Лидеры ЕС приняли выводы Еврокомиссии по Беларуси:ЕС продолжит противодействие продолжающейся гибридной атаке, начатой режимом Беларуси, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, в соответствии со своим постепенным подходом, в срочном порядке", - написал он.