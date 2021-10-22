ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегалами

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 17:07
ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегалами Фото: ЕС введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с нелегалами (flickr.com/libereurope)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Лидеры ЕС приняли выводы Еврокомиссии по Беларуси:ЕС продолжит противодействие продолжающейся гибридной атаке, начатой режимом Беларуси, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, в соответствии со своим постепенным подходом, в срочном порядке", - написал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь Санкции
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили