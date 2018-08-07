ЕС введет новые правила предоставления гражданства

Новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС подготовит уже этой осенью

Еврокомиссия призывает страны Европейского союза к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам правосудия, защиты прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова, передает DW.

По ее словам, Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми "золотыми паспортами" с "большим беспокойством".

Она также отметила, что ЕС подготовит уже осенью новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами.

"За последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогостоящей недвижимости. Некоторые страны-члены должны прилагать больших усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги в ЕС", - сказала Юрова.

Напомним, в 2017 году было проведено журналистское расследование, в котором ряд европейских журналистов пришли к выводу, что россияне занимают первое место по количеству купленных паспортов ЕС в 2016 году. На втором месте - украинцы.

Ранаше сообщалось, что паспорта стран Европейского союза в 2016 году уже получили 24 тысячи украинцев.

Отмечалось, что 60% из них получили гражданство Германии, Румынии, Португалии или Италии. В 2015 году гражданство стран ЕС получили 19 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что рекордсменом по получение паспорта одной из стран ЕС в 2016 году стало Марокко (101 300 человек, из которых 89% получили гражданство Испании, Италии или Франции), граждане Албании (67 500 человек, 97% получили гражданство Италии или Греции), Индии (41 700 человек, почти 60% получили британское гражданство), Пакистана (32 900 человек, более половины получили британское гражданство), Турции (32 800 человек, почти половина получила немецкое гражданство), Румынии (29 700 человек, 44% получили итальянское гражданство)