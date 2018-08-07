ЄС введе нові правила надання громадянства

Нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС підготує вже цієї осені

Єврокомісія закликає країни Європейського союзу до більшої стриманості при наданні громадянства вихідцям із третіх країн. Про це заявила єврокомісар з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Вера Юрова, передає DW.

За її словами, Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими "золотими паспортами" із "великим занепокоєнням".

Вона також зазначила, що ЄС підготує вже восени нові норми щодо надання громадянства країнами-членами.

"За останні роки зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості. Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші в ЄС", - сказала Юрова.

Нагадаємо, у 2017 році було проведено журналістське розслідування, в якому низка європейських журналістів дійшли висновку, що росіяни посідають перше місце за чисельністю куплених паспортів ЄС у 2016 році. На другому місці - українці.

Ранаше повідомлялося, що паспорта країн Європейського союзу у 2016 році вже отримали 24 тисячі українців.

Зазначалося, що 60% з них отримали громадянство Німеччини, Румунії, Португалії чи Італії. У 2015 році громадянство країн ЄС отримали 19 тисяч українців.

Також повідомлялося, що рекордсменом за отримання паспортів однієї з країн ЄС в 2016 році стала Марокко (101 300 осіб, з яких 89% отримали громадянство Іспанії, Італії або Франції), громадяни Албанії (67 500 осіб, 97% отримали громадянство Італії або Греції), Індії (41 700 осіб, майже 60% отримали британське громадянство), Пакистану (32 900 чоловік, більше половини отримали британське громадянство), Туреччини (32 800 осіб, майже половина отримала німецьке громадянство), Румунії (29 700 осіб, 44% отримали італійське громадянство).