ЄС вперше призупинив дію пакту стабільності і зростання

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Призупинення дії документа дозволить країнам підвищувати держборг

Рада Європейського союзу затвердила пропозицію Європейської комісії призупинити дію пакту стабільності та зростання, який є базовим документом єврозони, у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

Як наголошується в документі, призупинення пакту дозволить державам ЄС отримати гнучкість прийняття заходів для підтримки систем охорони здоров'я і оборони, а також економіки.

"Міністри погодилися з оцінкою Єврокомісії, що склалися умови для залучення генеральної статті про припинення, наявності важкий економічний спад в єврозоні і Євросоюзі в цілому", - йдеться в заяві.

Пакт передбачає контроль над податковою політикою і санкції до країн-порушників. Зокрема, документ обмежує до 3% ВВП рівень дефіциту держбюджету країн єврозони, а також визначає межу держборгу-60% ВВП. Призупинення дії пакту дозволить країнам підвищувати дефіцит бюджетів за рахунок кредитів для надання допомоги бізнесу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська рада у зв'язку з пандемією коронавіруса прийняв рішення про тимчасового припинення дії системи слотів в аеропортах, згідно якої авіакомпанії зобов'язані здійснювати заявлені рейси.

Також повідомлялося, що в результаті пандемії коронавіруса помер один із співробітників Європарламенту. Це стало першою смертю від коронавіруса в Європарламенті.