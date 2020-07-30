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ЄС вперше в історії ввів санкції проти Росії і Китаю за кібератаки

Четвер 30 липня 2020 18:33
ЄС вперше в історії ввів санкції проти Росії і Китаю за кібератаки
Фото: хакер (freepik)
Автор: РБК-Україна

Санкції були введені стосовно шести осіб і трьох організацій

Рада Європейського союзу ухвалила рішення ввести санкції проти Китаю та Російської Федерації з-за кібератак. Обмежувальні заходи вводяться стосовно шести осіб і трьох організацій.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Під санкції потрапили співробітники Головного розвідувального управління Росії Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников.

Також Євросоюз наклав санкції на структуру ГРУ - Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генштабу Збройних сил Росії.

Крім того, з-за кібератак ЄС ввів санкції стосовно двох громадян Китаю, а також однієї організації з Китаю і однією з КНДР.

Люди та організації, на які наклали санкції, за даними Євросоюзу, причетні до атаки проти Організації по забороні хімічної зброї, атак WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper.

В ЄС зазначили, що санкції за кіберзлочини були вперше введені Радою.

Нагадаємо, 22 липня посли Євросоюзу узгодили санкції проти Росії і Китаю за кібератаки.

Крім того, восени 2018 року Сполучені Штати ввели санкції за кіберзлочини.

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